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20:55, 20 марта 2024Наука и техника

«Ростех» рассказал о применении обновленной «Мста-С» в СВО

«Ростех»: обновленные гаубицы «Мста-С» эффективно поражают позиции ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Обновленные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» с модернизированной системой управления огнем эффективно применяют для поражения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«"Мста-С" "Ростеха" эффективно применяются в зоне СВО для работы по закрытым огневым позициям и живой силе противника. Российские артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе неприятеля», — говорится в сообщении.

Там отметили, что госкорпорация регулярно поставляет эти гаубицы в рамках гособоронзаказа. 2С19М2 оснащена модернизированной версией автоматизированной системы управления наведением и огнем АСУНО-М. Также «Мста-С» способна вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета, который позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно.

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Также в «Ростехе» подчеркнули, что гаубицу постоянно улучшают по опыту применения в СВО, наращивая точность, огневую мощь и другие параметры.

В январе стало известно, что предприятие «Уралтрансмаш» в шесть раз нарастило объем выпуска самоходных артиллерийских установок по сравнению с 2022 годом.

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      Даниил Иринин
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