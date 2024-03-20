С белорусского производителя шин сняли санкции

Суд ЕС снял санкции с белорусского производителя шин «Белшина»

Европейский суд снял санкции с с белорусского производителя шин «Белшина». Об этом говорится в его решении.

Сейчас белорусский завод исключили из санкционных списков. В решении суда указано, что Совет ЕС не доказал, что «будучи одним из ведущих государственных предприятий в Беларуси, заявитель («Белшина» — прим. «Ленты.ру») представляет собой существенный источник доходов режима Лукашенко и что белорусское государство напрямую извлекает выгоду из доходов, которые тот получает».

Компания попала под санкции ЕС еще в 2021 году, ее обвинили в нарушении прав человека. В 2022-м компания через суд потребовала снять ограничения. Производитель настаивал, что он хоть и является одним из крупнейших в республике, но в ЕС ошиблись, ввода санкции. «Белшина» указывала, что ее бизнес был убыточным в годы, предшествовавшие включению в санкционный список.

На сайте компании говорится, что «Белшина» — один из крупнейших производителей в шинной отрасли. В том числе, она делает шины для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и тракторов.