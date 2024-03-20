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01:05, 20 марта 2024Россия

В России предложили установить специальную выплату одной категории семей

«Известия»: Госдума планирует установить специальную выплату студенческим семьям
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Категории «студенческая семья», где хотя бы один из родителей студент, планируют установить специальную повышенную выплату в виде доплаты к стипендии. Такую инициативу предложили в Госдуме, сообщают «Известия».

Отмечается, что доплата будет в размере прожиточного минимума — 15 453 рублей. На данный момент средний размер стипендии варьируется от двух до четырех тысяч рублей. Эта инициатива является частью представленного президентом в послании Федеральному собранию направления госполитики по достижению устойчивого демографического роста в ближайшие шесть лет.

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По мнению экспертов, такое нововведение может оказаться затратным для государства, но в перспективе принесет свои дивиденды.

Ранее в России студентам-медикам захотели разрешить проходить практику в зоне СВО.

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      Марина Совина
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