Сын Кадырова поручил искать в соцсетях нарушителей чеченских традиций

Министр Ахмат Кадыров поручил искать в соцсетях нарушителей чеченских традиций

В Чечне начнут проверять пользователей социальных сетей на предмет нарушения традиций республики. Такое поручение дал

министр по делам молодежи 18-летний Ахмат Кадыров — сын главы региона Рамзана Кадырова. Об этом сообщила чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный».

Как выяснило издание, сотрудники ведомства по распоряжению младшего Кадырова будут проводить с нарушителями воспитательные беседы.

Они будут мониторить популярные платформы, такие как Bigo Live и Likee, на предмет неподобающего поведения пользователей, указывалось в публикации.

Ранее сообщалось, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин наградил старшего сына Кадырова.

По признанию Ахмата Кадырова, в ходе рабочей поездки прошел ряд встреч, а военным подразделениям был передан гуманитарный груз. Также гости из Чечни пообщались с бойцами и осмотрели занятые российскими войсками территории.