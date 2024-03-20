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21:31, 20 марта 2024Ценности

Тина Кунаки опубликовала новые фото в купальнике

Французская модель Тина Кунаки показала фигуру в белом купальнике

Фото: @tinakunakey

Бывшая жена актера Венсана Касселя французская модель Тина Кунаки опубликовала новые фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 26-летняя манекенщица показала фигуру в белом слитном купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте.

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Образ Кунаки дополняли массивные серьги серебристого цвета и браслеты необычной формы на обоих запястьях. Супруге Касселя собрали в пучок волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в марте Тина Кунаки показала улыбку на фото и вызвала споры в сети. На размещенных кадрах модель предстала в зеленом жилете и белой футболке бренда Kenzo. При этом она широко улыбалась, демонстрируя зубы, на двух из которых были золотые накладки.

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      Екатерина Ештокина
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