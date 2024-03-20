Участница популярного шоу на ТНТ раскрыла изнанку проекта

Популярная юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова раскрыла изнанку проекта. Подробности она назвала в подкасте «Правило 34», доступном на YouTube.

Звезда шоу рассказала, что в «Женском стендапе» можно использовать нецензурные слова и ругательства. По словам Щербаковой, при монтаже их либо убирают, либо маскируют специальным звуком, то есть «запикивают».

Щербакова добавила, что с недавних пор программа получила возрастное ограничение 16+ вместо 18+. Теперь, по ее словам, шутки не должны содержать призыва заниматься сексом вне семьи, упоминаний ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), намеков на секс с несовершеннолетними. «Юридических нюансов стало очень много. Конечно, сложно. Поэтому я никак не могу похудеть и пишу про это уже четыре сезона», — поиронизировала она.

Ранее Щербакова рассказала о сложностях в начале карьеры. Юмористка вспомнила, как они с коллегами из «Женского стендапа» покупали одну гречку на троих.