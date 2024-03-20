В Германии призвали не допустить ее превращения в сторону конфликта на Украине

Сопредседатель АдГ Вайдель: Германия действует как сторона конфликта на Украине

Правительство ФРГ призвали не допустить превращения страны в сторону конфликта на Украине. С таким обращением выступила член Бундестага Германии и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, сообщает ТАСС.

Лидер АдГ поддержала позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который исключил отправку Украине ракет большой дальности Taurus. Она отметила, что отказа от поставок Taurus Киеву недостаточно. «Фактически Германия действует как воюющая сторона», — заявила Вайдель.

По ее словам, Берлин оказывает Киеву значительную финансовую и военную помощь, а также ведет «экономическую войну против России». Вместо этого представитель АдГ предложила властям ФРГ перейти к стратегии посредничества в украинском конфликте.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о дискуссиях по поставке Германией ракет Украине. Он назвал их смешными и напомнил, что Германия оказала помощь Украине общим объемом в 28 миллиардов евро.