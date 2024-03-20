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04:31, 20 марта 2024Бывший СССР

В Херсонской области сочли французский контингент на Украине приоритетной целью

Сальдо: французский контингент при отправке на Украину станет приоритетной целью

Фото: Daniel Vogl / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что французский контингент в случае отправки на Украину станет приоритетной целью для российских военных. Его слова приводит РИА Новости.

Глава региона считает нынешнее политическое руководство Франции наследниками дивизии СС «Шарлемань», а не воинов-освободителей из «Нормандии-Неман».

«Поэтому уверен, что французские наемники станут приоритетной целью для наших военных, и бить "лягушатников" мы будем со всей "пролетарской ненавистью"», — сказал Сальдо.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что французские, немецкие, чешские, польские и болгарские подразделения находятся в зоне проведения спецоперации России на Украине.

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      Марина Совина
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