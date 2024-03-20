Стало известно о присутствии французских подразделений в зоне спецоперации

Депутат Водолацкий заявил о подразделениях Франции на купянском направлении

Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что иностранные подразделения находятся в зоне проведения спецоперации России на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Водолацкий уточнил, что в зоне спецоперации зафиксировали присутствие французских, немецких, чешских, польских и болгарских подразделений. В частности, они находятся на купянском направлении и в районе Запорожья.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия знает о планах Франции отправить на Украину военных. По его словам, изначально Париж намерен отправить для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) две тысячи военнослужащих.