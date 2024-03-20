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20:20, 20 марта 2024Мир

В ООН заявили о пытках на Украине обвиненных в сотрудничестве с Россией

УВКПЧ ООН заявило, что на Украине пытают обвиненных в сотрудничестве с Россией

Фото: Vadim Ghirda / AP

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что на Украине пытают и произвольно задерживают обвиненных в сотрудничестве с Россией граждан. Об этом пишет ТАСС.

«УВКПЧ задокументировало случаи пыток и жестокого обращения, произвольных задержаний и нарушений прав на справедливое судебное разбирательство в 12 уголовных делах украинских властей против лиц, обвиняемых в "коллаборационистской деятельности"», — отмечают представители организации.

Сообщается, что как минимум девять человек незаконно находились под стражей еще до официального решения, что говорит о произвольных задержаниях, которые являются нарушением закона. При этом пять человек подверглись на Украине пыткам с целью получить признание в «сотрудничестве с российскими властями».

Ранее постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что отказ Международного суда принять обвинения Украины в адрес России, полностью дезавуирует принятые ранее Советом ООН по правам человека (СПЧ) антироссийские резолюции.

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      Виктория Кондратьева
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