Постпред России при ООН прокомментировал решение Международного суда

Постпред Гатилов: решение Международного суда дезавуирует резолюции против РФ

Факт того, что Международный суд отверг обвинения Украины в адрес России, полностью дезавуирует принятые ранее Советом ООН по правам человека (СПЧ) антироссийские резолюции. Об этом заявил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет ТАСС.

«Суд отверг все обвинения в адрес нашей страны, в том числе касающиеся расовой дискриминации и финансирования терроризма», — сказал глава российской дипмиссии. Тем самым, добавил он, антироссийские резолюции полностью дезавуируются, претензии и обвинения со стороны Украины признаются ничтожными.

Гатилов также сказал, что в основе указанных резолюций лежат клеветнические утверждения Киева и его западных спонсоров. В докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) содержатся сведения, сфабрикованные представителями Наблюдательной миссией ООН по правам человека на Украине и Независимой комиссией по расследованию событий, отметил дипломат.

В заключение он добавил, что сейчас страны коллективного Запада и их союзники пытаются использовать права человека «для достижения собственных геополитических задач». «Беспардонность и цинизм этих стран достигли таких масштабов, что на них уже невозможно не реагировать», — указал Гатилов.

16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в несоблюдении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинская сторона пыталась представить, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) якобы являются террористическими организациями, которые финансировала Россия. Помимо этого, украинцы утверждали, что на территории Крыма якобы проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации крымских татар. Россия отвергала все предъявляемые обвинения.