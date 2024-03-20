В парламенте Грузии произошла стычка из-за санкционных товаров

В грузинском парламенте началась перепалка после вопроса о санкционных товарах

В грузинском парламенте после вопроса оппозиционного депутата о санкционных товарах началась стычка. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, словесная перепалка произошла по окончании доклада главы МВД Вахтанга Гомелаури. Член парламентской группы «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе задал вопрос руководителю силового ведомства о конечной точке назначения приобретенных у Катара летательных аппаратов.

Коллеги Гоциридзе бурно отреагировали на вопрос парламентария, начали кричать и обвинять депутата в работе на Россию.

5 марта также стало известно об очередном витке конфликта между премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и президентом республики Саломе Зурабишвили. Тогда глава правительства обвинил Зурабишвили в участии в кампании по дискредитации ЦИК.