В Петербурге 17-летняя девушка попала под колеса мусоровоза

78.ru: в Московском районе Петербурга девушка попала под колеса мусоровоза

В Московском районе Санкт-Петербурга 17-летняя девушка попала под колеса мусоровоза. Об этом сообщил 78.ru.

По сведениям телеканала, автомобиль двигался по Предпортовой улице. Перед ним решила перебежать дорогу юная горожанка, но не успела. Ее доставили в больницу с различными травмами.

Удалось выяснить, что водитель мусоровоза пять раз привлекался к административной ответственности за последний год. К примеру, он ездил на машине с неисправными тормозами.

Ранее сообщалось, что в Усть-Куте машина скорой помощи сбила ребенка на регулируемом пешеходном переходе.

После наезда водитель осмотрел школьника. По его мнению, ребенок травм не получил, затем мужчина скрылся. Впоследствии за оставление места ДТП на россиянина составили административный протокол.