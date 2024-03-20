В России ответили на решение Турции по антироссийским санкциям

Депутат Чепа: Турция продолжит оставаться партнером России

Турция продолжит оставаться партнером России даже несмотря на решение согласовать схему антироссийских санкций с США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он напомнил также, что Турция имеет экономические отношения со многими странами кроме России, в том числе, и с Украиной.

«Турция — наш партнер, но она продолжает работать и с другими странами. В частности, поставляет беспилотники Украине, Украина продает через это государство свое зерно и так далее. В первую очередь Анкара отстаивает именно свои интересы. Кроме того, страна является членом НАТО и имеет большое количество партнеров в странах Европы, в США. На нее оказывается сумасшедшее давление», — заметил Чепа.

Он выразил надежду, что решение Турции по антироссийским санкциям было отчасти формальным. Но добавил, что России необходимо будет работать с турецкими партнерами крайне осторожно, чтобы случайно их не подставить.

«Конечно, эта новость для нас неприятна. Но логично, что Запад будет пытаться переиграть нас на экономическом фронте», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что США и Турция договорились, что теперь страны будут действовать сообща в вопросе антироссийских санкций. Речь идет о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые зарубежные компании попадают за связи с российскими фирмами.