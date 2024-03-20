В России впервые лишили гражданства осужденного по делу о фейках о ВС РФ

В Краснодаре осужденного за фейки о ВС РФ уроженца Молдовы лишили гражданства

Уроженца Молдовы Александра Сомрякова, которого прошлым летом осудили за фейки о Вооруженных силах (ВС) России, лишили приобретенного российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В июле 2023 года Сомряков получил шесть лет колонии общего режима по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») УК РФ. Поводом стали посты фигуранта в социальных сетях.

Сомряков признал вину в суде частично, заявив, что осознавал ложный характер публикуемой информации, но хотел получить больше подписчиков и комментариев.

26 октября 2023 года в России вступил в силу закон, который ввел институт прекращения гражданства. Однако до этого случая о подобных решениях известно не было.