В российский бизнес-центр ворвались силовики в масках и с автоматами

E1: в бизнес-центр на Урале ворвались силовики в масках и с автоматами

В бизнес-центр Екатеринбурга ворвались силовики в масках и с автоматами. Об этом в среду, 20 марта, сообщает портал E1.

По информации очевидцев, около десяти человек в камуфляже и балаклавах поднялись на лифте в один из офисов. В какой именно — не уточняется. По данным сотрудников бизнес-центра, мужчины представились сотрудниками ФСБ и направились на 22 этаж.

«Проверяют весь этаж, там находится психологическая клиника и энергосила. Никого из посетителей не запускают», — сообщили Е1 в бизнес-центре. Кроме того, по данным портала, на том же этаже находятся офисы компаний «Спецтехкомплект», Ural house и рекламного агентства SODA.

Ранее сотрудники ФСБ в Курске задержали жителя Камчатки, который публично призывал к расправе над участниками специальной военной операции.