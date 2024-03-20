Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:50, 20 марта 2024Силовые структуры

В российский бизнес-центр ворвались силовики в масках и с автоматами

E1: в бизнес-центр на Урале ворвались силовики в масках и с автоматами

Кадр: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

В бизнес-центр Екатеринбурга ворвались силовики в масках и с автоматами. Об этом в среду, 20 марта, сообщает портал E1.

По информации очевидцев, около десяти человек в камуфляже и балаклавах поднялись на лифте в один из офисов. В какой именно — не уточняется. По данным сотрудников бизнес-центра, мужчины представились сотрудниками ФСБ и направились на 22 этаж.

«Проверяют весь этаж, там находится психологическая клиника и энергосила. Никого из посетителей не запускают», — сообщили Е1 в бизнес-центре. Кроме того, по данным портала, на том же этаже находятся офисы компаний «Спецтехкомплект», Ural house и рекламного агентства SODA.

Ранее сотрудники ФСБ в Курске задержали жителя Камчатки, который публично призывал к расправе над участниками специальной военной операции.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили отключение смартфонов Apple и Google. Как это можно осуществить и что грозит пользователям?

      Пилотов пассажирского самолета ослепили десятками лазеров и сняли на видео

      Грузооборот северо-западных портов России взлетел

      Армию США вооружат антидроновыми ружьями

      Готовившего теракты на железной дороге российского школьника отдали под суд

      Боксер Лебедев оценил полноценность побед на Олимпиаде без россиян

      В России двухлетнему ребенку понадобилась пересадка печени из-за отравления

      Россиянин на BMW сбил трех человек на пешеходном переходе

      Дочь Брюса Уиллиса рассказала о ментальном расстройстве

      Курская АЭС рассказала о своей работе на фоне попытки атаки ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше