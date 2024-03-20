В США заявили об опасности призывов выступать против России

RS: призывы Латвии уничтожить Россию провоцируют ядерную эскалацию

Призывы западных стран выступить против России могут спровоцировать эскалацию ядерного конфликта. Об этом заявил автор журнала Responsible Statecraft Эльдар Мамедов.

Мамедов вспомнил, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал уничтожить Россию. Также журналист упомянул, что на высказывание политика отреагировали в США, заявив, что высказывания союзников Соединенных Штатов ввиду угрозы ядерного противостояния с Россией должны придерживаться рациональной позиции.

«Призывы уничтожить Россию не отвечают этим пунктам и даже провоцируют ядерную эсклацию», — подчеркнул Мамедов.

Он подчеркнул, что подобную позицию разделяют и в США. По словам автора статьи, Соединенные Штаты скептически относятся к дальнейшей поддержке Украины и вовлечению в прямой конфликт с Россией.

Ранее сообщалось, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о необходимости разрушить Россию. В своей речи он употребил выражение Russia delenda est, которая отсылает к латинской фразе Carthago delenda est («Карфаген должен быть разрушен»).