В Ватикане опровергли приглашение Папы Римского в Россию
Служба печати Святого престола опровергла приглашение Папы Римского в Россию
Информация о приглашении Папы Римского Франциска в Россию не соответствует действительности. Приглашение опровергла служба печати Святого престола, сообщает РИА Новости.
«Это не соответствует действительности», — прокомментировал информацию представитель Ватикана.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения европейских СМИ о приглашении Папы Римского Франциска в российскую столицу летом. На вопрос журналистов пресс-секретарь российского президента ответил, что Кремль пока никак не может прокомментировать данную информацию.