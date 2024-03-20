В Ватикане опровергли приглашение Папы Римского в Россию

Служба печати Святого престола опровергла приглашение Папы Римского в Россию

Информация о приглашении Папы Римского Франциска в Россию не соответствует действительности. Приглашение опровергла служба печати Святого престола, сообщает РИА Новости.

«Это не соответствует действительности», — прокомментировал информацию представитель Ватикана.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения европейских СМИ о приглашении Папы Римского Франциска в российскую столицу летом. На вопрос журналистов пресс-секретарь российского президента ответил, что Кремль пока никак не может прокомментировать данную информацию.