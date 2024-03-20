В Кремле отказались комментировать приглашение Папы Римского в Москву

Песков: не можем прокомментировать сообщения о приглашении Папы Римского в РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения европейских СМИ о приглашении Папы Римского Франциска в российскую столицу летом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никак пока не можем прокомментировать», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Ранее Папа Римский призвал проигрывающую на Украине сторону найти в себе смелость, чтобы «поднять белый флаг» и пойти на переговоры. Франциск также заявил о необходимости найти посредника для переговорного процесса. Он выдвинул свою кандидатуру.

17 марта, после объявления предварительных результатов президентских выборов в России, Папа Римский поздравил действующего главу государства Владимира Путина с переизбранием.