Военный эксперт Дандыкин заявил о преимуществе России в небе над Украиной

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил защищенность средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В разговоре с «Лентой.ру» Дандыкин рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ обладает преимуществом в небе над Украиной.

«ПВО Украины все еще работает, снаряды, ракеты Киеву передают. Ситуативно мы не имеет господства в небе над Украиной, но мы имеем преимущество. Есть еще большой объем работы, который предстоит проделать. Хотя возможности ПВО Украины, конечно, в последнее время ограничены», — заявил специалист.

При этом он призвал не доверять сообщениям иностранных СМИ о бедственном положении украинской армии. По мнению Дандыкина, подобные сообщения являются частью информационной кампании Запада.

«Я не доверяю прессе наших бывших партнеров. Чем больше они говорят, что у Киева нет патронов, снарядов и так далее, тем больше возникают сомнения. Сейчас идут очень жесткие, серьезные бои, они сопротивляются. Нужно относиться крайне осторожно к информационным операциями со стороны внешнего и внутреннего врага с целью заставить поверить, что враг ослаб», — пояснил эксперт.

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что истощение системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины после потери комплексов и сокращения арсеналов ракет привело к росту использования российских бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции.

«Сообщения с передовой неизменно указывают на то, что российская авиация способна играть растущую роль в поддержке наступательных действий на земле, используя не только крылатые ракеты воздушного базирования, но и высокоточные управляемые бомбы, которые, хотя и способны обеспечить гораздо большую огневую мощь по сравнению с их весом, вынуждают самолеты, сбрасывающие их, подлетают значительно ближе к позициям противника», — писало MWM.