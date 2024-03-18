Военный эксперт объяснил суть санитарной зоны на Украине

Военный эксперт Дандыкин: санитарная зона на Украине защитит Россию от нападений

Санитарная зона на территории Украины позволит защитить российские приграничные регионы от нападений диверсантов и обстрелов, утверждает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил суть этой инициативы президента России Владимира Путина.

По словам военного эксперта, безопасные районы должны пролегать вдоль всей границы России и Украины.

«Это Черниговская и Сумская области, которые граничат с нашими регионами — Белгородчиной, Курской областью, Брянщиной. Граница большая, сотни километров, разная — лесостепи, лес, болота. (…) Уже сейчас население из многих сел и поселков враг отводит в глубину территории Украины, эвакуирует, чтобы зайти в хаты, в дома и дальше пакостничать. Отодвинуть их на несколько десятков километров, может быть, даже до ста километров, чтобы он не мог использовать системы залпового огня, например HIMARS, который стреляет до 80 километров. Так или иначе, нам придется это сделать, чтобы не страдали люди на старой границе», — сказал он.

Это будет серая зона, там не должно быть врага и их огневых средств Василий Дандыкин военный эксперт

По словам Василия Дандыкина, эта зона позволит держать украинскую сторону на расстоянии, устранить риски проникновения диверсантов и минометных обстрелов.

Во время пресс-конференции президент России Владимир Путин допустил, что Москва может создать санитарную зону на действующей территории Украины. По его мнению, средства поражения не смогут преодолевать эту территорию и разрушать российские города.

Впервые о создании санитарной зоны на расстоянии, с которого невозможно будет обстреливать российские территории, Путин заявил летом 2023 года. Глава государства отмечал, что власти рассмотрят этот вопрос исходя из ситуации.

