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13:43, 20 марта 2024Силовые структуры

Выстрелившему в мужчину в кафе россиянину продлили срок задержания

В Петербурге суд продлил срок задержания Исакову, открывшему стрельбу в кафе

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Московский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания Алексею Исакову, выстрелившему в мужчину в кафе, из-за отсутствия у следствия ряда документов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Задержанному предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ. Во время заседания фигурант отказался комментировать свою виновность.

По данным следствия, преступление произошло в кафе вечером 18 марта. Исаков не менее четырех раз выстрелил в потерпевшего из пистолета «ТТ». От полученных ран мужчина не выжил. Сотрудники кафе вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали Исакова. Оказалось, что злоумышленник ранее имел судимость.

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      Анна Габай
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