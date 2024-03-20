Юбилейный фестиваль New Star Camp пройдет на склонах курорта «Роза Хутор»

Фестиваль New Star Camp отметит 15-летие на склонах «Розы Хутор» 25-31 марта

Фестиваль New Star Camp 2024 пройдет на склонах курорта «Роза Хутор» 25-31 марта. О том, как одно из самых масштабных мероприятий в мире музыки и спорта отметит 15-летний юбилей, «Ленте.ру» рассказали его организаторы.

Гостей фестиваля ждут 105 километров горнолыжных трасс, семь музыкальных сцен, самый крупный в России фристайл-парк, многочисленные соревнования и культурные активности, отметили в пресс-службе.

По давно сложившейся традиции, задача каждого нового фестиваля — превзойти прошлогодний и удивить всех участников. В этом году организаторы также поставили перед собой новую планку, которую планируют преодолеть.

«Концепцией юбилейного ивента стал калейдоскоп, в котором единственной константой остаются горы, а все остальное непрерывно меняется, трансформируется и эволюционирует от события к событию», — рассказал основатель фестиваля Игорь Игнатьев. Он отметил, что New Star Camp нередко называют «Русской Коачеллой» или «Зимним Казантипом».

Ежегодно New Star Camp становится точкой притяжения для профессионалов и любителей сноуборда, горных лыж и других экстремальных видов спорта. В этом году их также ожидает насыщенная соревнованиями и иными активностями неделя.

Главное спортивное событие фестиваля — New Star Invitational, соревнование по сноуборду и лыжам в дисциплине слоупстайл на PRO линии, где встретятся сильнейшие приглашенные райдеры, а также десять финалистов соревнований ROSA KHUTOR OPEN.

На высоте 1100 гостей ждет шоу-контест. Соревнования пройдут на специально построенной конструкции, имитирующей джиб-спот.

Днем и ночью на территории фестиваля будут проходить вечеринки и концерты. В общей сложности гостей порадуют более 60 артистов, которые выступят на семи музыкальных сценах. Самые крупные шоу — выступления Cream Soda и Biicla в окружении световых инсталляций международной студии Sila Sveta — пройдут 29 и 30 марта.

«Роза Хутор» предлагает гостям варианты размещений на любой вкус. Ознакомиться со всеми вариантами и сделать выбор можно на сайте фестиваля.

