Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 3-й матч
Элина Аванесян
Сегодня
18:00 (Мск)
Эрика Андреева
Майами (ж)
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 3-й матч
Литва
Завтра
00:00 (Мск)
Беларусь
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
15:34, 20 марта 2024Спорт

Юбилейный фестиваль New Star Camp пройдет на склонах курорта «Роза Хутор»

Фестиваль New Star Camp отметит 15-летие на склонах «Розы Хутор» 25-31 марта

Фото предоставлено организаторами фестиваля New Star Camp

Фестиваль New Star Camp 2024 пройдет на склонах курорта «Роза Хутор» 25-31 марта. О том, как одно из самых масштабных мероприятий в мире музыки и спорта отметит 15-летний юбилей, «Ленте.ру» рассказали его организаторы.

Гостей фестиваля ждут 105 километров горнолыжных трасс, семь музыкальных сцен, самый крупный в России фристайл-парк, многочисленные соревнования и культурные активности, отметили в пресс-службе.

По давно сложившейся традиции, задача каждого нового фестиваля — превзойти прошлогодний и удивить всех участников. В этом году организаторы также поставили перед собой новую планку, которую планируют преодолеть.

«Концепцией юбилейного ивента стал калейдоскоп, в котором единственной константой остаются горы, а все остальное непрерывно меняется, трансформируется и эволюционирует от события к событию», — рассказал основатель фестиваля Игорь Игнатьев. Он отметил, что New Star Camp нередко называют «Русской Коачеллой» или «Зимним Казантипом».

Материалы по теме:
Мама, я на рейве Танцы в лесу, музыка из воздуха и техно: все развлечения главного фестиваля России — Signal
Мама, я на рейвеТанцы в лесу, музыка из воздуха и техно: все развлечения главного фестиваля России — Signal
20 августа 2020
«Это секта, ребята» Барабанщики в мишуре, мокрые футболки и неоновый ринг на главном фестивале Питера
«Это секта, ребята»Барабанщики в мишуре, мокрые футболки и неоновый ринг на главном фестивале Питера
2 августа 2019

Ежегодно New Star Camp становится точкой притяжения для профессионалов и любителей сноуборда, горных лыж и других экстремальных видов спорта. В этом году их также ожидает насыщенная соревнованиями и иными активностями неделя.

Главное спортивное событие фестиваля — New Star Invitational, соревнование по сноуборду и лыжам в дисциплине слоупстайл на PRO линии, где встретятся сильнейшие приглашенные райдеры, а также десять финалистов соревнований ROSA KHUTOR OPEN.

На высоте 1100 гостей ждет шоу-контест. Соревнования пройдут на специально построенной конструкции, имитирующей джиб-спот.

Днем и ночью на территории фестиваля будут проходить вечеринки и концерты. В общей сложности гостей порадуют более 60 артистов, которые выступят на семи музыкальных сценах. Самые крупные шоу — выступления Cream Soda и Biicla в окружении световых инсталляций международной студии Sila Sveta — пройдут 29 и 30 марта.

«Роза Хутор» предлагает гостям варианты размещений на любой вкус. Ознакомиться со всеми вариантами и сделать выбор можно на сайте фестиваля.

Что думаешь? Оцени!
      Ольга Лаврикова
      Обсудить
      Последние новости

      «У нас свои планы». Путин объяснил, почему Россия не будет отвечать тем же на удары ВСУ по приграничным районам

      В Раде рассказали о новом плане европейской интервенции на Украину

      В Кремле подчеркнули нежелание оправдываться перед Западом из-за выборов

      Стюардесса подралась с коллегой вдвое старше из-за измены бывшего парня

      Раскрыта фабула дела задержанного в российском регионе министра ЖКХ

      Нетаньяху рассказал о борьбе Израиля с «варварами»

      Сыгравший в «Мастере и Маргарите» немецкий актер восхитился российскими театрами

      Популярный миф о весеннем дефиците витаминов развеяли

      В российском регионе родился необычный поросенок

      48-летняя Тина Канделаки снялась в полотенце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше