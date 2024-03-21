Минобороны РФ: пехотинцы под коммандованием Басарабца уничтожили 80 бойцов ВСУ

Батальон пехоты Вооруженных сил РФ под командованием подполковника Вадима Басарабца уничтожил 80 украинских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Удар по противнику был нанесен во время освобождения одного из населенных пунктов. Как рассказали в ведомстве, Басарабец организовал одновременное нанесение ударов с фронта и флангов. В результате батальон уничтожил до десяти единиц бронетехники и около 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны добавили, что остальные военнослужащие ВСУ отступили и покинули населенный пункт.

Ранее Минобороны России объявило о полной зачистке села под Белгородом от бойцов ВСУ. В ведомстве отметили, что в ходе боев на белгородском направлении ВСУ потеряли до 650 человек, а также несколько единиц военной техники.