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18:30, 21 марта 2024Бывший СССР

Балицкий рассказал о покидающих кладбище в Работино бойцах ВСУ

Балицкий: российские военные заняли высоты Работино под Запорожьем

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Запорожской области Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвигаться в селе Работино. Об этом в эфире Первого канала рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают оставаться в ложбине, постепенно покидая кладбище, где они прячутся. В то же время российским военным удалось занять высоты в Работино. Политик уточнил, что середина населенного пункта находится за российскими подразделениями.

«Мы каждый день практически берем пленных. (...) Несчастные люди, (...) откровенно запущенные. Настолько, что, когда они к нам попадают, мы откармливаем их супом, иногда бульоном, потому что смотреть на них иногда просто страшно — это люди, которые месяцами сидят в окопах», — поделился Балицкий, отметив, что среди пленных встречаются люди старше 50 лет.

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Губернатор Запорожской области добавил, что бойцы ВСУ деморализованы. По его словам, многие из них сдаются в российский плен добровольно.

Ранее украинский военнопленный рассказал, как ВСУ отправляли в Авдеевку пожилых и больных мужчин. По его словам, у бойцов на передовой был настрой, «как будто никому это не надо».

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      Екатерина Грищенко
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