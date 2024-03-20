Военнопленный Чобан: ВСУ отправляли в Авдеевку стариков и больных мужчин

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) набирают большое количество пожилых и больных мужчин. Об этом «Известиям» рассказал пленный боец ВСУ Владимир Чобан.

Мужчина сообщил, что проходил подготовку в Киевской области в районе Белой Церкви. По словам военнопленного, до отправления на передовую у них не было строевой подготовки, только «постреляли пару раз из автоматов по мишеням».

«Так и берут всех подряд. Одни старики и больные попались. Мы там и не бегали, ходили туда-сюда. Ноги болят, куда бегать. Потом научили разбирать и складывать автомат. А потом оттуда забрали прямо в Авдеевку», — уточнил Чобан.

Военнопленный рассказал, что у его подразделения был настрой, «как будто никому это не надо». Он также отметил, что у украинских солдат чувствовалась усталость. Чобан пояснил, что некоторые бойцы ВСУ находятся на своих позициях по несколько месяцев, так как их не на кого менять.

Ранее командир ВС РФ с позывным Алтай рассказал, что в плен к российским военным в Запорожской области попадают мужчины старше 45 и даже 50 лет. По его словам, ВСУ отправляют на передовую людей, которые «исполняют роль мяса».