ГБР Украины: бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ задержали за коррупцию

Бывший высокопоставленный чиновник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был задержан по делу о коррупции. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) страны в своем Telegram-канале.

«Работники ГБР в сотрудничестве с офисом Генпрокурора разоблачили на незаконном обогащении экс-начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования сил логистики Вооруженных сил Украины», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что бывший чиновник приобрел необоснованные активы на сумму почти в 58 миллионов гривен. Речь идет о машине, квартире в Киеве и 53 земельных участках в стране. Помимо этого, контролируемые им предприятия приобрели склад и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло еще одну коррупционную схему в Министерстве обороны по закупкам продуктов по завышенной стоимости для армии. Уточнялось, что втридорога продавали яйца, а лосось или голубику, которых нет в рационе, — по цене ниже рыночных.

