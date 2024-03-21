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20:25, 21 марта 2024Наука и техника

Раскрыт фактор агрессивного рака кишечника

Nature: раскрыт фактор агрессивного рака кишечника

Фото: Fred Hutchinson Cancer Center

Исследователи из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в США раскрыли новый фактор, ухудшающий прогноз для пациентов с колоректальным раком. Согласно результатам научной работы, опубликованным в журнале Nature, обитающая в полости рта бактерия способна переместиться в кишечник и спровоцировать образование агрессивных опухолей.

Изучив опухоли колоректального рака, удаленные у 200 пациентов, ученые измерили уровни Fusobacterium nucleatum — бактерии, которая, как известно, инфицирует опухоли. Примерно в 50 процентах случаев они обнаружили, что в опухолевой ткани чаще встречаются бактерии только определенного подтипа.

Проникающий в опухоли тип Fna C2 приобрел особые генетические особенности, которые позволяют ему перемещаться изо рта через желудок, противостоять желудочной кислоте, а затем расти в нижних отделах желудочно-кишечного тракта.

Пациенты с колоректальными опухолями, содержащими Fusobacterium nucleatum (примерно в 50 процентах случаев), имеют плохую выживаемость и худший прогноз по сравнению с пациентами без этого микроба. Таким образом, терапия и скрининг, нацеленные на эти микроорганизмы, помогут людям, которые подвергаются высокому риску развития более агрессивного колоректального рака.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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