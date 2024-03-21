Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:07, 22 марта 2024Мир

Чехия поставила Украине вертолеты Ми-24/35

Чехия поставила Украине последние вертолеты Ми-24/35

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Чехия поставила Украине свои последние вертолеты Ми-24/35. Об этом сообщает портал denikn.cz со ссылкой на министерство обороны республики.

Передачу последних в стране вертолетов Ми-24/35 российского производства правительство одобрило две недели назад. Теперь у республики не осталось военной техники, которую она могла бы направить в дар.

Ранее стало известно, что Испания планирует передать Украине двадцать танков Leopard 2A4. Отмечается, что новые поставки танков одобрил межминистерский совет по торговле и контролю оборонных материалов и технологий двойного назначения.

5 марта посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал отправить Киеву все производимое в Европе оружие. По его словам, поставки военной помощи украинской армии должны быть в приоритете.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?

      Зак Эфрон показал кубики пресса на новом видео и восхитил фанаток

      В ЕС согласились на переговоры по членству Боснии и Герцеговины

      Сборная Украины по футболу вышла в финал квалификации Евро-2024

      В Татарстане жители увидят необычное явление на небе

      В России предупредили о рисках от ввода войск НАТО на Украину

      Евросоюз захотел закупать оружие для Киева в обход запрета

      Бросившую 16-месячную дочь ради отпуска женщину приговорили к пожизненному сроку

      В ЕС не назвали сроков переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении

      Еврокомиссию призвали подготовить новые санкции против Белоруссии и Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше