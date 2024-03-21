Чехия поставила Украине вертолеты Ми-24/35

Чехия поставила Украине последние вертолеты Ми-24/35

Чехия поставила Украине свои последние вертолеты Ми-24/35. Об этом сообщает портал denikn.cz со ссылкой на министерство обороны республики.

Передачу последних в стране вертолетов Ми-24/35 российского производства правительство одобрило две недели назад. Теперь у республики не осталось военной техники, которую она могла бы направить в дар.

Ранее стало известно, что Испания планирует передать Украине двадцать танков Leopard 2A4. Отмечается, что новые поставки танков одобрил межминистерский совет по торговле и контролю оборонных материалов и технологий двойного назначения.

5 марта посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал отправить Киеву все производимое в Европе оружие. По его словам, поставки военной помощи украинской армии должны быть в приоритете.