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22:29, 21 марта 2024Бывший СССР

Депутат Рады раскритиковал власти Украины за пустые обещания

Дубинский обвинил Киев в пустых обещаниях за неналаженное производство снарядов

Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале раскритиковал украинские власти за пустые обещания в связи с тем, что украинские госкомпании за два с лишним года так и не наладили производство снарядов.

Так политик прокомментировал информацию газеты The Washington Post (WP), источник которой в украинском государственном концерне «Укроборонпром» заявил, что Киев может начать производить собственные снаряды калибра 155 миллиметров в соответствии со стандартами НАТО не раньше второй половины 2024 года.

Как заявил Дубинский, бывший глава «Укроборонпрома», «видимо, за успехи отправлен послом в Азербайджан». Депутат добавил, что не до снарядов было, так как «все были заняты в шоу», снимая красочные видеоролики.

По полученной WP от украинских чиновников информации, наращивать производство Киеву мешает «целый список ограничений», в числе которых как нехватка пороха, так и отсутствие достаточного финансирования. Нехватку госбюджета подтвердил глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич.

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      Марина Совина
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