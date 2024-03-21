Двух российских студентов осудили за попытку диверсии на железной дороге

Суд Саратова отправил в колонию студентов за попытку диверсии на железной дороге

Саратовский областной суд огласил приговор в отношении двух студентов колледжей, обвиненных в покушении на диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в мае 2023 года один из фигурантов получил сообщение от незнакомого лица с предложением поджечь два релейных шкафа на станции «Жасминная» за 30 тысяч рублей. Юноша согласился и привлек к преступлению свою несовершеннолетнюю знакомую. Вместе они приобрели лом-гвоздодер и керосин, а затем 19 июля прибыли на станцию и попытались вскрыть металлические двери шкафов. Увидев автомобиль с сотрудниками железной дороги, злоумышленники сбежали с места преступления. Вскоре их задержали полицейские.

В зале суда молодые люди не признали свою вину в покушении на диверсию, однако с фактическими обстоятельствами дела согласились. Их признали виновными по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК РФ.

Уточняется, что на момент совершения преступления подсудимым было 17 и 19 лет — судья приговорил их к 4,5 и 9,5 года колонии соответственно.

Ранее в Саратове водитель автобуса незаконно удерживал в автобусе 17-летнюю девушку с ограниченными возможностями здоровья, требуя от нее оплаты проезда. На него завели дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).