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09:39, 21 марта 2024Силовые структуры

СК возбудил дело в отношении удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ водителя

В Саратове СК возбудил дело в отношении удерживавшего девушку с ОВЗ водителя

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Саратовские следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который незаконно удерживал в автобусе 17-летнюю девушку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, все произошло 19 марта в Ленинском районе Саратова. Работающий водителем автобуса мужчина не выпускал из салона несовершеннолетнюю, добиваясь оплаты проезда, который уже был оплачен транспортной картой. В сложившейся ситуации девушка была вынуждена повторно оплатить свой проезд.

На водителя завели дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Виновному по данному основанию грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Каслинский городской суд приговорил к четырем годам колонии двух местных жительниц, которые из ревности похитили женщину и заставили ее рыть себе могилу в лесу голыми руками. Их признали виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения») УК РФ,

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      Олеся Мицкевич
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