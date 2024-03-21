СК возбудил дело в отношении удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ водителя

В Саратове СК возбудил дело в отношении удерживавшего девушку с ОВЗ водителя

Саратовские следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который незаконно удерживал в автобусе 17-летнюю девушку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, все произошло 19 марта в Ленинском районе Саратова. Работающий водителем автобуса мужчина не выпускал из салона несовершеннолетнюю, добиваясь оплаты проезда, который уже был оплачен транспортной картой. В сложившейся ситуации девушка была вынуждена повторно оплатить свой проезд.

На водителя завели дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Виновному по данному основанию грозит до пяти лет лишения свободы.

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