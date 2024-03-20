Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:42, 20 марта 2024Силовые структуры

Россиянки заставили женщину рыть себе могилу в лесу и попали в колонию на 4 года

Жительницам Урала, заставившим женщину копать себе могилу в лесу, дали по 4 года

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Каслинский городской суд вынес приговор в отношении двух местных жительниц, которые из ревности похитили женщину и заставили ее рыть себе могилу в лесу голыми руками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Женщин 2000 и 2005 годов рождения признали виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 126 («Похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения») УК РФ, назначив наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

По данным следствия, все произошло в ночь на 29 апреля 2023 года в поселке Кисегач. На фоне неприязненных отношений злоумышленницы похитили местную жительницу 1969 года рождения, поместив ее в багажник автомобиля, и увезли в город Касли. Там они незаконно удерживали ее в одной из квартир и избивали, а затем вывезли в лес и заставили копать себе могилу, угрожая расправой и нанося удары по всему телу. Поиздевавшись, похитительницы бросили заложницу на месте преступления и уехали.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили отключение смартфонов Apple и Google. Как это можно осуществить и что грозит пользователям?

      Лев отказался спариваться с львицей и растерзал ее

      Российские войска взяли под огневой контроль пути снабжения ВСУ под Авдеевкой

      Захарова логически выявила виновника взрывов на «Северных потоках»

      В США впечатлились феноменальным советским танком

      Московским школьникам помогут со своевременной подготовкой к контрольным

      Раскрыты подробности о жалобах Уткина на самочувствие незадолго до смерти

      Россиянки заставили женщину рыть себе могилу в лесу и попали в колонию на 4 года

      Российским мужчинам назвали модную замену кроссовкам на весну

      Пилотов пассажирского самолета ослепили десятками лазеров и сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше