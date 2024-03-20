Россиянки заставили женщину рыть себе могилу в лесу и попали в колонию на 4 года

Жительницам Урала, заставившим женщину копать себе могилу в лесу, дали по 4 года

Каслинский городской суд вынес приговор в отношении двух местных жительниц, которые из ревности похитили женщину и заставили ее рыть себе могилу в лесу голыми руками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Женщин 2000 и 2005 годов рождения признали виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 126 («Похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения») УК РФ, назначив наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

По данным следствия, все произошло в ночь на 29 апреля 2023 года в поселке Кисегач. На фоне неприязненных отношений злоумышленницы похитили местную жительницу 1969 года рождения, поместив ее в багажник автомобиля, и увезли в город Касли. Там они незаконно удерживали ее в одной из квартир и избивали, а затем вывезли в лес и заставили копать себе могилу, угрожая расправой и нанося удары по всему телу. Поиздевавшись, похитительницы бросили заложницу на месте преступления и уехали.