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20:04, 21 марта 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ усомнился в возможности Зеленского переломить ход конфликта

Генерал ВСУ Кривонос усомнился в возможности Зеленского переломить ход конфликта

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский не может переломить ход конфликта. Об этом генерал вооруженных сил республики (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Прямой».

Он усомнился в возможностях главы государства, отметив, что новая волна мобилизации существенно не изменит ситуацию для Киева. Как считает генерал, ключевым фактором для ведения боевых действий выступает способность государства обеспечивать армию ресурсами, однако Зеленский со своей командой не справляется с этой задачей.

«У нас гражданин Зеленский сказал, что у него пять-шесть менеджеров, так пусть тогда хоть распишет, кто из них за что отвечает. Кто отвечает за фортификационное оборудование территории Украины — мы не знаем, кто отвечает за работу гражданского сектора по проведению мобилизации — мы не знаем», — добавил Кривонос.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял о необходимости новой волны мобилизации на Украине, чтобы восполнить существующие потери в ВСУ.

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      Алевтина Запольская
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