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16:20, 21 марта 2024Бывший СССР

Главком ВСУ обсудил обстановку на передовой с главой Военного комитета НАТО

Главком ВСУ Сырский встретился с главой Военного комитета НАТО Бауэром

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Киеве встретился с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам Сырского, он провел встречу с делегацией НАТО во главе с Бауэром и проинформировал его о ситуации на передовой.

Кроме того, главком обсудил с представителями альянса поставки ВСУ боеприпасов и усиление систем ПВО.

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      Алевтина Запольская
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