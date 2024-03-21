Главком ВСУ обсудил обстановку на передовой с главой Военного комитета НАТО

Главком ВСУ Сырский встретился с главой Военного комитета НАТО Бауэром

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Киеве встретился с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам Сырского, он провел встречу с делегацией НАТО во главе с Бауэром и проинформировал его о ситуации на передовой.

Кроме того, главком обсудил с представителями альянса поставки ВСУ боеприпасов и усиление систем ПВО.