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15:10, 21 марта 2024Бывший СССР

На Украине прошли переговоры с НАТО по кооперации оборонного сектора

Кулеба обсудил с представителем НАТО Бауэром вопросы военной кооперации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве прошли переговоры по вопросам кооперации оборонных секторов НАТО и Украины. Глава МИД республики Дмитрий Кулеба обсудил с председателем Военного комитета альянса адмиралом Робом Бауэром подготовку украинских военнослужащих на территории страны, сообщает в Telegram пресс-служба дипломатического ведомства.

«Глава МИД призвал к наращиванию поддержки Украины со стороны НАТО, прежде всего летальным вооружением, возвращению к практике тренировок в Украине, развертыванию ремонтных баз в Украине», — сообщается в публикации.

Отмечается, что стороны также обменялись ожиданиями от июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее о пользе для оборонного сектора государства от кооперации с НАТО рассказали в Молдавии. По словам главы МИД республики Михая Попшоя, альянс помогает Кишиневу модернизировать армию.

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      Глеб Палехов
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