Известного продюсера госпитализировали в Москве

Известного музыкального продюсера Белоцерковского госпитализировали в Москве

Известного музыкального продюсера Валерия Белоцерковского госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Медиаменеджер попал в больницу из-за проблем с сердцем, уточняет источник. Он находится в люкс-палате отделения терапии.

У Белоцерковского диагностирована гипертоническая болезнь. Его состояние ухудшилось на фоне перенесенной недавно операции, отмечает Baza.

Валерий Белоцерковский — владелец и генеральный директор продюсерского центра «Мегаполь». Известность ему принесло продюсирование певицы Алсу. В период работы с Белоцерковским исполнительница заняла второе место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

Ранее продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения. Со временем его самочувствие улучшилось.