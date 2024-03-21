Известного продюсера госпитализировали в Москве
Известного музыкального продюсера Валерия Белоцерковского госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Медиаменеджер попал в больницу из-за проблем с сердцем, уточняет источник. Он находится в люкс-палате отделения терапии.
У Белоцерковского диагностирована гипертоническая болезнь. Его состояние ухудшилось на фоне перенесенной недавно операции, отмечает Baza.
Валерий Белоцерковский — владелец и генеральный директор продюсерского центра «Мегаполь». Известность ему принесло продюсирование певицы Алсу. В период работы с Белоцерковским исполнительница заняла второе место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
Ранее продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения. Со временем его самочувствие улучшилось.