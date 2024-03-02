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16:50, 2 марта 2024Культура

Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, Бари Алибасов-младший, рассказал о его самочувствии после выписки из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Папу выписали… Мы его сразу отправили на дачу, он чувствует себя хорошо», — рассказал мужчина в интервью информационному агентству.

25 февраля стало известно, что Бари Алибасова поместили в реанимацию одной из клиник Москвы с приступом гипертензии и возможным инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.

Ранее Бари Алибасов-младший опроверг слухи о том, что его отца парализовало. «Он может двигаться, не парализован, говорит, узнает», — заявил он.

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      Никита Савин
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