Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:23, 21 марта 2024Россия

Кабмин поддержал отправку трудных детей в центры временного содержания

«Ведомости»: правительство России поддержало отправку трудных детей в ЦВС

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Правительство России поддержало инициативу, согласно которой трудных детей и подростков-рецидивистов можно отправлять в центры временного содержания (ЦВС) на срок до 45 дней. Об этом со ссылкой на копию отзыва кабмина пишут «Ведомости».

Авторами документа стали депутаты во главе с первым зампредом комитета по защите семьи Татьяны Буцкой. Его внесли в Госдуму еще в апреле 2023 года, однако впоследствии совет нижней палаты парламента поручил доработать проект включить его в повестку весенней сессии 2024 года.

Изменения предлагается внести в закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в административный кодекс. Из поправок следует, что подростков до 16 лет, которые два и более раз в течение года совершили административные правонарушения, будут отправлять в ЦВС.

Такая мера будет касаться тех подростков, которые совершили посягательства на «общественный порядок и безопасность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность», в том числе детей-сирот, которые более двух раз сбегали из детдома.

ЦВС, согласно поправкам, переименуют в центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Сотрудники смогут проводить работу с детьми индивидуально, выявлять опасных несовершеннолетних.

«Подростками с устойчивой девиантной направленностью поведения действия полиции не воспринимаются как правоохранительные, в результате чего они совершают более тяжкие деяния, за которые следует уже уголовная ответственность», — уверены депутаты.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что в стране появятся центры для работы с трудными детьми. Она подчеркнула, что девиантное поведение у детей проявляется под воздействием множества негативных факторов, включая проблемы в семье, травлю в школе, ментальные нарушения, а также неуспех ребенка и состояние подавленности у него.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Латвии внезапно начал заикаться. Что лишило политика дара речи?

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Российский военный получил пять лет колонии за уклонение от службы

      ФСБ задержала двух жителей Мариуполя за оправдание терроризма

      До застрявших в Приамурье горняков спустя двое суток пробурили скважину

      Торговля России и Японии обрушилась

      В США сравнили сроки восстановления России и Европы после окончания СВО

      Бывший боец UFC назвал требуемую для полугода жизни в США сумму

      Раскрыта разница в площади между самой большой и маленькой квартирой в Москве

      Российская младшеклассница сломала спину на тренировке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше