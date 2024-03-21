Кабмин поддержал отправку трудных детей в центры временного содержания

«Ведомости»: правительство России поддержало отправку трудных детей в ЦВС

Правительство России поддержало инициативу, согласно которой трудных детей и подростков-рецидивистов можно отправлять в центры временного содержания (ЦВС) на срок до 45 дней. Об этом со ссылкой на копию отзыва кабмина пишут «Ведомости».

Авторами документа стали депутаты во главе с первым зампредом комитета по защите семьи Татьяны Буцкой. Его внесли в Госдуму еще в апреле 2023 года, однако впоследствии совет нижней палаты парламента поручил доработать проект включить его в повестку весенней сессии 2024 года.

Изменения предлагается внести в закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в административный кодекс. Из поправок следует, что подростков до 16 лет, которые два и более раз в течение года совершили административные правонарушения, будут отправлять в ЦВС.

Такая мера будет касаться тех подростков, которые совершили посягательства на «общественный порядок и безопасность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность», в том числе детей-сирот, которые более двух раз сбегали из детдома.

ЦВС, согласно поправкам, переименуют в центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Сотрудники смогут проводить работу с детьми индивидуально, выявлять опасных несовершеннолетних.

«Подростками с устойчивой девиантной направленностью поведения действия полиции не воспринимаются как правоохранительные, в результате чего они совершают более тяжкие деяния, за которые следует уже уголовная ответственность», — уверены депутаты.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что в стране появятся центры для работы с трудными детьми. Она подчеркнула, что девиантное поведение у детей проявляется под воздействием множества негативных факторов, включая проблемы в семье, травлю в школе, ментальные нарушения, а также неуспех ребенка и состояние подавленности у него.

