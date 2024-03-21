Лукашенко назвал безуспешными попытки Запада изолировать Белоруссию

Лукашенко: Западу не удалось изолировать Белоруссию на международной арене

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал безуспешными попытки Запада изолировать республику. Его слова передает РИА Новости.

«Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене. Более того, международные позиции страны даже упрочились», — заявил глава государства.

Лукашенко обратил внимание, что депутаты уходящего созыва усилили позиции в сотрудничестве с коллегами из России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), наладили контакты с коллегами из Латиноамериканского, Дальневосточного и Африканского регионов.

По словам президента, парламентарии старались отстаивать национальные интересы, продвигать мирную повестку и укреплять имидж Белоруссии как надежного и предсказуемого государства.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии сильная власть, и никто не будет держать ее, «растопырив пальцы». «Мы часто об этом говорим. Но растопыренными пальцами никто ее держать не будет», — сказал он.