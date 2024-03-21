Макрона заподозрили в подражании Путину

Times: Макрон, боксирующий на фото, попытался скопировать Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон, занимающийся боксом на фото, пытается подражать президенту России Владимиру Путину, который фотографировался во время занятий дзюдо и верхом на коне. Такое мнение приводит издание The Times.

Издание обратило внимание на черно-белые снимки Макрона, на которых он бьет по боксерской груше. «Эти снимки передают идею "абсолютной мужественности". Она же прослеживалась и в фотографиях Путина с оголенной грудью, едущего на лошади или занимающегося дзюдо», — говорится в статье издания.

Над фотографиями Макрона также поиронизировали пользователи соцсети X. Они заподозрили, что Макрон попытался скопировать кадр из черно-белого фильма «Бешеный бык» с участием актера Роберта де Ниро. В этой сцене его герой наносит удар сопернику по рингу.

Ранее пользователей сети рассмешила обувь лидера США Джо Байдена. Они с иронией отметили, что в выбранных президентом кроссовках он может упасть.