Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом под Авдеевкой

МО: группировка войск «Центр» взяла под контроль село Тоненькое в ДНР

Группировка войск «Центр» взяла под контроль еще один населенный пункт под Авдеевкой — село Тоненькое в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Населенный пункт Тоненькое находится примерно в десяти километрах от Авдеевки, которую взяли под контроль российские военнослужащие 17 февраля.

На этой неделе Вооруженные силы (ВС) России также взяли под контроль населенный пункт Орловка западнее Авдеевки. В оборонном ведомстве также отчитывались о продвижении войск и занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении.

Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Как доложил министр обороны Сергей Шойгу, потери России в боях за город были минимальными, при этом потери Украины за несколько дней боев составили почти две с половиной тысячи человек.