Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 21 марта 2024Россия

Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом под Авдеевкой

МО: группировка войск «Центр» взяла под контроль село Тоненькое в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Группировка войск «Центр» взяла под контроль еще один населенный пункт под Авдеевкой — село Тоненькое в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Населенный пункт Тоненькое находится примерно в десяти километрах от Авдеевки, которую взяли под контроль российские военнослужащие 17 февраля.

На этой неделе Вооруженные силы (ВС) России также взяли под контроль населенный пункт Орловка западнее Авдеевки. В оборонном ведомстве также отчитывались о продвижении войск и занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении.

Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Как доложил министр обороны Сергей Шойгу, потери России в боях за город были минимальными, при этом потери Украины за несколько дней боев составили почти две с половиной тысячи человек.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. В чем причина?

      В России отреагировали на учения Польши рядом с Калининградской областью

      Во Франции заявили о незаинтересованности Украины в военных стран Запада

      Задержан глава департамента Минэкономразвития

      Военный аналитик назвал причины возросших в три раза потерь ВСУ

      Минобороны заявило о взятии под контроль железнодорожной станции в ДНР

      Бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ задержали за коррупцию

      Минобороны заявило об ударе ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ

      Врач раскрыла опасные последствия резкого похудения Джигана

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше