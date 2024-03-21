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20:38, 21 марта 2024Бывший СССР

В Запорожье медики заработали на уклонистах более миллиона долларов

Нацполиция Украины: в Запорожье раскрыли продававших фиктивные справки медиков

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольном Киеву городе Запорожье правоохранители раскрыли группу, продававшую мужчинам поддельные справки об инвалидности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Национальная полиция Украины.

Известно, что участниками коррупционной схемы были должностные лица медико-социальной экспертизы. Они имели влияние на руководителей подчиненных комиссий, которые присваивали фиктивные группы инвалидности их клиентам. Направление на прохождение военно-врачебной комиссии от членов группировки стоило 300 долларов (более 27 тысяч рублей), а получение заключения, позволяющего уклонистам не служить в Вооруженных силах Украины, еще 3,5 тысячи долларов (порядка 323 тысяч рублей).

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Суммарно медики таким образом заработали свыше 1,2 миллиона долларов (почти 111 миллионов рублей). Денежные средства в различных валютах, а также несколько килограммов психотропных веществ и записи черновой бухгалтерии были изъяты у них на работе и дома, уточнили в Нацполиции.

Ранее стало известно, что на Украине уклонист преодолел на велосипеде 750 километров для побега в Румынию. Пограничники задержали мужчину в 350 метрах от границы, в его отношении был составлен административный протокол.

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      Екатерина Грищенко
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