На Украине назвали сумму полученных от Норвегии средств с начала СВО

Норвегия выделила Украине помощь в размере более $500 млн с начала СВО

Норвегия предоставила Украине финансовую помощь в размере более 500 миллионов долларов с начала специальной военной операции (СВО). Сумму полученных от Норвегии средств назвали в украинском кабмине, пишет ТАСС.

Отмечается, что привлеченное финансирование было направлено на компенсацию расходов госбюджета на первоочередные социальные и гуманитарные нужды. По данным кабмина, средства, в частности, были потрачены на пенсии, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения, социальную защиту населения, а также гуманитарную поддержку.

Ранее сообщалось, что Конгресс США намерен обязать президента, Пентагон и другие профильные ведомства отчитаться о помощи и стратегии Вашингтона на Украине.

Уточняется, что проект предусматривает выделение 1,4 миллиарда долларов на «международную помощь в сфере безопасности», а финансирование Украины в рамках данного проекта возможно из фонда экономической поддержки.