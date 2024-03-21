Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:42, 21 марта 2024Бывший СССР

На Украине назвали сумму полученных от Норвегии средств с начала СВО

Норвегия выделила Украине помощь в размере более $500 млн с начала СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Норвегия предоставила Украине финансовую помощь в размере более 500 миллионов долларов с начала специальной военной операции (СВО). Сумму полученных от Норвегии средств назвали в украинском кабмине, пишет ТАСС.

Отмечается, что привлеченное финансирование было направлено на компенсацию расходов госбюджета на первоочередные социальные и гуманитарные нужды. По данным кабмина, средства, в частности, были потрачены на пенсии, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения, социальную защиту населения, а также гуманитарную поддержку.

Ранее сообщалось, что Конгресс США намерен обязать президента, Пентагон и другие профильные ведомства отчитаться о помощи и стратегии Вашингтона на Украине.

Уточняется, что проект предусматривает выделение 1,4 миллиарда долларов на «международную помощь в сфере безопасности», а финансирование Украины в рамках данного проекта возможно из фонда экономической поддержки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?

      Бойцы ВС России испытали самодельный боевой дрон с женским именем в зоне СВО

      В МИД ответили на призыв Трасс применять любое оружие против России

      Путин обратился к россиянам

      В МИД предостерегли Макрона от проверок готовности России дать отпор

      В Пентагоне заявили о последствиях отсутствия американской помощи Украине

      В Германии заявили об отсутствии у ЕС права на изъятие доходов от активов России

      Названа причина отказа Украины от списка «спонсоров войны»

      Россиянина задержали за передачу Украине сведений об участниках СВО

      Карпин оценил разгромную победу над Сербией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше