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16:31, 21 марта 2024Бывший СССР

На Украине временно распустили Запорожский областной совет

Полномочия Запорожского областного совета передали военной администрации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины одобрила решение временно распустить Запорожский областной совет и передать его полномочия Запорожской областной военной администрации (ОВА). Об этом рассказал глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

По его словам, после начала специальной военной операции бюджетные полномочия облсовета передали военной администрации, что позволило продолжить выплату зарплат и оказание социальной помощи.

Федоров уточнил, что у совета при этом сохранился ряд полномочий: принятие управленческих решений по 150 областным предприятиям, управлениям и учреждениям, а также по вопросам коммунальной собственности и строительства. Он добавил, что облсовет за два года не решил ни одного вопроса жизнедеятельности области.

При этом, глава Запорожской области подчеркнул, что полномочия облсовета будут автоматически возобновлены после завершения военного положения.

Ранее Федоров сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают возводить фортификации на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По его словам, работами занимаются военные и гражданские подрядчики.

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      Алевтина Запольская
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