Над Крымом уничтожили три беспилотника ВСУ
Над территорией Крыма уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По их данным, попытка атаки по территории России была пресечена 21 марта около 15:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — пояснили в оборонном ведомстве.
Вечером 18 марта ВСУ также предприняли попытку атаки с помощью БПЛА на Крым. Тогда реактивный беспилотный аппарат удалось сбить с помощью систем противовоздушной обороны.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.