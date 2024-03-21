Над Крымом уничтожили три беспилотника ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Крымом

Над территорией Крыма уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка атаки по территории России была пресечена 21 марта около 15:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — пояснили в оборонном ведомстве.

Вечером 18 марта ВСУ также предприняли попытку атаки с помощью БПЛА на Крым. Тогда реактивный беспилотный аппарат удалось сбить с помощью систем противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.