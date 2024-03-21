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15:21, 21 марта 2024Россия

Над Крымом уничтожили три беспилотника ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Крымом

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Над территорией Крыма уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка атаки по территории России была пресечена 21 марта около 15:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — пояснили в оборонном ведомстве.

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Вечером 18 марта ВСУ также предприняли попытку атаки с помощью БПЛА на Крым. Тогда реактивный беспилотный аппарат удалось сбить с помощью систем противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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