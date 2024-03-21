Нейросеть «Жириновский» поиздевалась над актером из «Слова пацана»

Нейросеть «Жириновский» предложила Кологривому сыграть роль Немцова

Политический алгоритм «Жириновский» предложил дать актеру Никите Кологривому сыграть роль политика Бориса Немцова. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя ранее появившиеся слухи о том, что Кологривый может сыграть роль основателя ЛДПР, нейросеть поиздевалась над артистом. Искусственный интеллект указал на поведение актера в одном из баров Новосибирска. «Что вы говорите? Устроил пьяный дебош и покусал официантку!?… Нет, на Владимира Жириновского это все совсем не похоже… Пожалуй, нужно разжаловать Кологривого до роли Бориса Немцова, ведь на этого политического авантюриста он своим поведением гораздо больше похож», — заявила программа.

Российский актер Никита Кологривый устроил пьяный дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта. Также он пытался склонить к близости сотрудницу, заламывая ей руки и укусив за ногу. Кологривому грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток за мелкое хулиганство.