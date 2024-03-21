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02:37, 21 марта 2024Интернет и СМИ

Нейросеть «Жириновский» поиздевалась над актером из «Слова пацана»

Нейросеть «Жириновский» предложила Кологривому сыграть роль Немцова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Политический алгоритм «Жириновский» предложил дать актеру Никите Кологривому сыграть роль политика Бориса Немцова. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя ранее появившиеся слухи о том, что Кологривый может сыграть роль основателя ЛДПР, нейросеть поиздевалась над артистом. Искусственный интеллект указал на поведение актера в одном из баров Новосибирска. «Что вы говорите? Устроил пьяный дебош и покусал официантку!?… Нет, на Владимира Жириновского это все совсем не похоже… Пожалуй, нужно разжаловать Кологривого до роли Бориса Немцова, ведь на этого политического авантюриста он своим поведением гораздо больше похож», — заявила программа.

Российский актер Никита Кологривый устроил пьяный дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта. Также он пытался склонить к близости сотрудницу, заламывая ей руки и укусив за ногу. Кологривому грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток за мелкое хулиганство.

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