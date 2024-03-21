Нидерланды выступили против выпуска облигаций для расходов на оборону ЕС

Премьер Нидерландов Рютте: Амстердам против выпуска облигаций для обороны ЕС

Амстердам выступил против выпуска облигаций для увеличения расходов Европейского союза (ЕС) на оборону. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Reuters.

Отмечается, что Германия, Австрия и Швеция также скептически настроены к данному предложению.

В свою очередь, на саммите ЕС в Брюсселе 21-22 марта президент Франции Эммануэль Макрон может призвать лидеров стран ЕС одобрить совместные оборонные облигации для увеличения оборонных расходов.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз впервые в истории должен выпустить военные евробонды для оплаты милитаризации экономики. По его словам, Брюссель должен упростить доступ ВПК к государственному и частному финансированию.

