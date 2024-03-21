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20:13, 21 марта 2024Россия

Очевидец рассказал о моменте обстрела Белгорода

Житель Белгорода рассказал о моменте обстрела со стороны Украины

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Житель Белгорода Никита рассказал о моменте обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Слова очевидца приводит РИА Новости.

Россиянин живет на 10-м этаже в многоквартирном доме на улице Есенина. Он вспомнил, что жильцы во время утреннего обстрела проснулись и выбежали в коридор.

«Спали. Проснулись от взрыва. Ударной волной выбило стекла. Дымно сразу стало. Мы рванули в коридор. Переждали сирену, везде по дому дым, стекло... Кошек закрыли, убрали. Все целы, живы», — рассказал Никита.

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По данным корреспондента агентства, в квартире мужчины взрывом выбило балконные рамы и оконные стекла. На балконе внутри находятся обломки.

Утром в четверг, 21 марта, в Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности — он продлился около 20 минут. Впоследствии Минобороны сообщило, что над регионом перехватили десять снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire («Вампир»). Их уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны.

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      Никита Абрамов
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