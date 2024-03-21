Жители Лимана Первого сообщили об ударах ВСУ по домам под Купянском

Жители Лимана Первого сообщили об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по домам под Купянском, пишет РИА Новости. Пожилая женщина рассказала, что украинские военные разрушили дом, в котором она проживала вместе со своим супругом.

Муж местной жительницы объяснил, что они не хотят уезжать из дома, поскольку у них имеется подсобное хозяйство. «Будем тут ждать, что уже будет, я не знаю, на неделю уехать, а курочек кто кормить будет? У нас из продуктов всего хватает. Продукты есть», — заявил он.

В Лимане Первом остались порядка десяти человек, указали в Харьковской администрации. Остальные жители покинули населенный пункт из-за интенсивных обстрелов.

Ранее гранатометчик подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Котов заявил, что ВСУ снизили активность артиллерии на территории Запорожской области. Он отметил, что украинские военные стали реже использовать артиллерию. Гранатометчик предположил, что ВСУ отступили, чтобы укрепить свои оборонительные позиции и затем вернуться к применению оружия.